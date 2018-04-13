На пожаре в Поставах были эвакуированы 20 человек
Новости Беларуси. 12 апреля в Поставах произошёл пожар в общежитии.
По сведениям МЧС Беларуси, спасателям о загорании на улице Космонавтов сообщили в 12:41. К моменту прибытия подразделений МЧС горело одно из жилых помещений блочного типа на третьем этаже.
Звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены 72-летняя и 52-летняя женщины. После осмотра спасённых отпустили домой, госпитализация не потребовалась.
Спасатели также эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал.
Пожар был локализован, а затем потушен.
Огнем уничтожено имущество в блоке, закопчены потолок и стены. Устанавливается причина пожара. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
Весной 2018 года в Гродно произошёл пожар в пятиэтажке.
Были эвакуированы 24 человека, из них – 5 детей (здесь подробности).