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В Минске годовалый мальчик сунул палец в щипцы и не смог достать

29 ноября 2019 11:55
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Новости Беларуси. 29 ноября около одиннадцати утра в Минске годовалый ребёнок сунул палец в кухонные щипцы и не смог достать. 

По сведениям Минского ГУМЧС, звонок поступил от матери мальчика. Она взволнованно объяснила, что её сын не может освободить палец. 

Прибывшие спасатели выяснили, что женщина позволила малышу поиграть со щипцами, не подумав, что палец ребёнка может застрять под скобой. Сначала мама сама попробовала помочь сыну, но тот плакал, поэтому она обратилась в МЧС. 

Спасатели извлекли палец, который уже начинал синеть. Медпомощь ребёнку не потребовалась. 

Несколькими днями ранее в Мозыре маленький мальчик уронил на себя стул. 

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# Спасение # происшествия

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