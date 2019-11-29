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В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека

29 ноября 2019 11:26
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Новости Беларуси. 28 ноября примерно в шесть утра в Гродно произошла авария с участием маршрутки. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель микроавтобуса Mercedes не предоставил преимущество на перекрёстке автомобилю Volkswagen. Маршрутка врезалась в левый бок легковушки. 

В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В происшествии пострадали два пассажира Mercedes, они были доставлены в больницу. После оказания медпомощи пациенты были отпущены домой. 

В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Проводится проверка. 

На неделе в Молодечненском районе столкнулись Renault и Mercedes. 

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# Авария в Гродно # происшествия

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