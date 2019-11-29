В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека
Новости Беларуси. 28 ноября примерно в шесть утра в Гродно произошла авария с участием маршрутки.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель микроавтобуса Mercedes не предоставил преимущество на перекрёстке автомобилю Volkswagen. Маршрутка врезалась в левый бок легковушки.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В происшествии пострадали два пассажира Mercedes, они были доставлены в больницу. После оказания медпомощи пациенты были отпущены домой.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Проводится проверка.
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