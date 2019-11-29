Новости Беларуси. В Брестском районе задержали контрабандистов с альпинистским снаряжением.

По информации Госпогранкомитета, был пресечен канал незаконного перемещения на территорию Евросоюза крупных партий табачных изделий.

16 ноября были задержаны семь граждан Беларуси. Они действовали согласно распределенным ролям и использовали тепловизоры, радиостанции, альпинистское снаряжение и сим-карты зарубежных операторов для того, чтобы перебросить на территорию Польши около 50 коробов с табачной продукцией белорусского производства.