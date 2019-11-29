С гололёдными травмами в Минске госпитализированы 69 человек

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 29 ноября в Беларуси из-за гололедицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что такая погода продлится еще несколько дней.

Между тем, медики отмечают всплеск количества пострадавших от метеоусловий. Только в Минске с гололедными травмами госпитализированы 69 человек. Среди них – 8 детей.

ГАИ в свою очередь предупреждает о сложной ситуации на дорогах. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок. Напомним, что до 1 декабря автомобилисты должны «переобуться» в зимнюю резину.