Прямой эфир

С гололёдными травмами в Минске госпитализированы 69 человек

29 ноября 2019 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 29 ноября в Беларуси из-за гололедицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что такая погода продлится еще несколько дней.

Между тем, медики отмечают всплеск количества пострадавших от метеоусловий. Только в Минске с гололедными травмами госпитализированы 69 человек. Среди них – 8 детей.

ГАИ в свою очередь предупреждает о сложной ситуации на дорогах. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок. Напомним, что до 1 декабря автомобилисты должны «переобуться» в зимнюю резину.

# Гололед # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестском районе задержали контрабандистов с альпинистским снаряжением
29 ноября 2019 09:23

В Брестском районе задержали контрабандистов с альпинистским снаряжением

Строительный грузовик провалился в яму в переулке Кузьмы Чорного в Минске
28 ноября 2019 19:25

Строительный грузовик провалился в яму в переулке Кузьмы Чорного в Минске

В Смолевичском районе при пожаре в жилом доме погибла 67-летняя женщина
28 ноября 2019 15:20

В Смолевичском районе при пожаре в жилом доме погибла 67-летняя женщина