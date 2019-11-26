В Мозыре голова 7-месячного ребёнка застряла в спинке стула

Новости Беларуси. В Мозыре семимесячный ребенок застрял в спинке стула.
По информации МЧС, инцидент случился утром 26 ноября. Спасатели получили сообщение о том, что голова ребенка застряла в стуле и невозможно ее извлечь.
Новости Беларуси. В Мозыре семимесячный ребенок застрял в спинке стула.
По информации МЧС, инцидент случился утром 26 ноября. Спасатели получили сообщение о том, что голова ребенка застряла в стуле и невозможно ее извлечь.
Фото: МЧС
Оказалось, что малыш опрокинул на себя кухонный металлический стул, из-за чего его голова застряла между прутьями.
Голову извлекли из стула. Состояние ребенка удовлетворительное, он в госпитализации не нуждается.
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