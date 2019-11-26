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В Мозыре голова 7-месячного ребёнка застряла в спинке стула

26 ноября 2019 15:30
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Новости Беларуси. В Мозыре семимесячный ребенок застрял в спинке стула.  

По информации МЧС, инцидент случился утром 26 ноября. Спасатели получили сообщение о том, что голова ребенка застряла в стуле и невозможно ее извлечь.  

В Мозыре голова 7-месячного ребёнка застряла в спинке стула-1

Фото: МЧС

Оказалось, что малыш опрокинул на себя кухонный металлический стул, из-за чего его голова застряла между прутьями.  

Голову извлекли из стула. Состояние ребенка удовлетворительное, он в госпитализации не нуждается.  

В конце сентября в Минске палец 5-летней девочки застрял в пластиковой игрушке (читать далее).  

# Спасение # происшествия

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