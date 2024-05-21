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В Минске фиксируют случи падения детей из окон

21 мая 2024 18:04
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Новости Беларуси. С начала 2024 года в Минске зафиксирован случай выпадения ребенка из окна. Об этом сообщают в Следственном комитете. В прошлом году было три таких происшествия.

В Минске фиксируют случи падения детей из окон-1

Причина подобных ЧП в том, что взрослые оставляют детей без присмотра. Падение происходит зачастую из-за повышенного интереса детей к происходящему на улице. Свешиваясь из окна или опираясь на москитную сетку, малыши не чувствуют опасности, теряют равновесие и падают. Это заканчивается травмами или летальным исходом.

В Минске фиксируют случи падения детей из окон-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. Ребята ведут себя непредсказуемо, и даже если родители провели воспитательную беседу, к сожалению, это не является гарантией его безопасности.

Поэтому специалисты рекомендуют размещать игровую зону как можно дальше от окон. Кроме того, на окнах следует установить защитные фиксаторы и блокираторы. А помещение проветривать только в присутствии взрослого.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Екатерина Гарлинская # Новости Минска и Минской области

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