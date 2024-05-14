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Инженер из Шклова похитил почти 20 тыс. цыплят

14 мая 2024 13:52
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Около 20 тысяч цыплят похитил сотрудник одной из птицефабрик в Шкловском районе. Теперь инженер предприятия под следствием. Подозреваемый занимался незаконным промыслом в ущерб производству на протяжении полугода. Суточные цыплята к новому месту жительства доставлялись в пластиковых ящиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инженер из Шклова похитил почти 20 тыс. цыплят-1

Андрей Харкевич, заместитель начальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома:
В Шклове инженер сельхозпредприятия, злоупотребляя служебными полномочиями, имея доступ в цех инкубации, более полугода систематически совершал хищения с птицефабрики цыплят-бройлеров. В дальнейшем он продавал их частному фермерскому хозяйству в Гомельской области. Таким образом за несколько месяцев он похитил более 18 тысяч цыплят, причинив ущерб предприятию на сумму около 15 тысяч рублей.

Инженер из Шклова похитил почти 20 тыс. цыплят-4

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.

# Хищение # происшествия

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