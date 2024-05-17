Новости Беларуси. В столице устраняют последствия обрушения фасада жилого дома по адресу Громова, 28. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице устраняют последствия обрушения фасада жилого дома по адресу Громова, 28. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Место происшествия огорожено, здесь ведутся работы. Здание обследуют. Председателем правления товарищества собственников вызвана специализированная организация для проверки.
Вероника Журко, начальник отдела городского хозяйства администрации Московского района:
Дом, расположенный по улице Громова, 28, принадлежит товариществу собственников и находится на самообслуживании. 16 мая в 18:26 произошло частичное обрушение декоративно-отделочного слоя фасада здания.
Причины происшествия выясняются. Вопрос находится на контроле администрации Московского района.