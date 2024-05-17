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В Минске обрушился фасад жилого дома – пострадавших нет

17 мая 2024 19:50
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Новости Беларуси. В столице устраняют последствия обрушения фасада жилого дома по адресу Громова, 28. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске обрушился фасад жилого дома – пострадавших нет-1

Место происшествия огорожено, здесь ведутся работы. Здание обследуют. Председателем правления товарищества собственников вызвана специализированная организация для проверки.

В Минске обрушился фасад жилого дома – пострадавших нет-4

Вероника Журко, начальник отдела городского хозяйства администрации Московского района:
Дом, расположенный по улице Громова, 28, принадлежит товариществу собственников и находится на самообслуживании. 16 мая в 18:26 произошло частичное обрушение декоративно-отделочного слоя фасада здания.

Причины происшествия выясняются. Вопрос находится на контроле администрации Московского района.

# Обрушение дома # происшествия # Новости Минска и Минской области

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