Лидские пограничники задержали мужчину с тубусом наркотиков в кармане брюк

Мужчину в состоянии наркотического опьянения задержали лидские пограничники. Причины его неадекватного поведения подтвердило освидетельствование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчину в состоянии наркотического опьянения задержали лидские пограничники. Причины его неадекватного поведения подтвердило освидетельствование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Это у вас снюс? Насвай? Гашиш?
– Нет, марихуана.
Задержанный гражданин России ехал на автомобиле из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Бенякони». В кармане его брюк с помощью металлодетектора пограничники обнаружили тубус с веществом темно-зеленого цвета, которое, по словам мужчины, является марихуаной. Вещество изъято для проведения экспертизы. За незаконный оборот и перемещение наркотических средств через государственную границу мужчине грозит до семи лет лишения свободы.