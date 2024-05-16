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Лидские пограничники задержали мужчину с тубусом наркотиков в кармане брюк

16 мая 2024 07:16
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Мужчину в состоянии наркотического опьянения задержали лидские пограничники. Причины его неадекватного поведения подтвердило освидетельствование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидские пограничники задержали мужчину с тубусом наркотиков в кармане брюк-1

Это у вас снюс? Насвай? Гашиш?
– Нет, марихуана.

Лидские пограничники задержали мужчину с тубусом наркотиков в кармане брюк-4

Задержанный гражданин России ехал на автомобиле из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Бенякони». В кармане его брюк с помощью металлодетектора пограничники обнаружили тубус с веществом темно-зеленого цвета, которое, по словам мужчины, является марихуаной. Вещество изъято для проведения экспертизы. За незаконный оборот и перемещение наркотических средств через государственную границу мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия

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