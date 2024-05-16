Лидские пограничники задержали мужчину с тубусом наркотиков в кармане брюк

Задержанный гражданин России ехал на автомобиле из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Бенякони». В кармане его брюк с помощью металлодетектора пограничники обнаружили тубус с веществом темно-зеленого цвета, которое, по словам мужчины, является марихуаной. Вещество изъято для проведения экспертизы. За незаконный оборот и перемещение наркотических средств через государственную границу мужчине грозит до семи лет лишения свободы.