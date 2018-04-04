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В Минске дворник контейнером повредил автомобиль, мешавший вывозу мусора

04 апреля 2018 11:05
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Новости Беларуси. В Минске дворник мусорным контейнером разбил автомобиль.

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина повредил транспортное средство, которое было припарковано у подъезда жилого дома.

Потерпевший услышал удары, посмотрел в окно и увидел, как дворник в спецодежде ударил автомобиль ногой и мусорным контейнером. По словам дворника, его разозлило, что припаркованные у подъезда машины жильцов дома мешают вывозу мусора.

В Минске дворник контейнером повредил автомобиль, мешавший вывозу мусора-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Оказалось, что 38-летний дворник находился в нетрезвом состоянии. В его крови было обнаружено более 3 промилле алкоголя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Место происшествия осмотрели специалисты Московского районного отдела ГКСЭ РБ, была проведена фотофиксация повреждений на ТС. Автомобиль получил повреждения лакокрасочного покрытия на крыле, заднем бампере, крышке и стекле багажника.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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