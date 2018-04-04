В Минске дворник контейнером повредил автомобиль, мешавший вывозу мусора

Новости Беларуси. В Минске дворник мусорным контейнером разбил автомобиль.
По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина повредил транспортное средство, которое было припарковано у подъезда жилого дома.
Потерпевший услышал удары, посмотрел в окно и увидел, как дворник в спецодежде ударил автомобиль ногой и мусорным контейнером. По словам дворника, его разозлило, что припаркованные у подъезда машины жильцов дома мешают вывозу мусора.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Оказалось, что 38-летний дворник находился в нетрезвом состоянии. В его крови было обнаружено более 3 промилле алкоголя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Место происшествия осмотрели специалисты Московского районного отдела ГКСЭ РБ, была проведена фотофиксация повреждений на ТС. Автомобиль получил повреждения лакокрасочного покрытия на крыле, заднем бампере, крышке и стекле багажника.
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
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