В Минске дворник контейнером повредил автомобиль, мешавший вывозу мусора

Потерпевший услышал удары, посмотрел в окно и увидел, как дворник в спецодежде ударил автомобиль ногой и мусорным контейнером. По словам дворника, его разозлило, что припаркованные у подъезда машины жильцов дома мешают вывозу мусора.

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина повредил транспортное средство, которое было припарковано у подъезда жилого дома.

Оказалось, что 38-летний дворник находился в нетрезвом состоянии. В его крови было обнаружено более 3 промилле алкоголя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Место происшествия осмотрели специалисты Московского районного отдела ГКСЭ РБ, была проведена фотофиксация повреждений на ТС. Автомобиль получил повреждения лакокрасочного покрытия на крыле, заднем бампере, крышке и стекле багажника.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».