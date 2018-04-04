Супруги погибли на пожаре в Пинском районе

Новости Беларуси. Муж и жена погибли при пожаре в Пинском районе.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 4 апреля в деревне Камень. Произошло возгорание в жилом блочном доме, хозяином которого являлся 71-летний мужчина.
Огонь уничтожил перекрытие и кровлю дома, была повреждена внутренняя отделка помещения и имущество.
В результате пожара погибли супруги – хозяин дома и его 68-летняя жена.
Одна из рассматриваемых версий произошедшего – это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В конце марта нынешнего года в Речицком районе на пожаре погиб мужчина – здесь подробнее.