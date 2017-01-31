Новости Беларуси. Разбили стекла, украли вещи, пытались угнать. В Гродно растет число автомобильных преступлений. Чаще всего они совершаются во дворах в темное время суток, а на утро владельцы едва узнают свою машину.

Очередной случай произошел недалеко от центра города. Хозяева не могли даже предположить, кто совершил такое варварство.

Андрей Лацкевич, сын владелицы автомобиля:

Даже вот зачем-то сломали тут крепление, отломали сверху антенну.

Сейчас автомобиль выглядит так, будто по нему пронесся торнадо. Нет живого места. Стекла разбиты, вырваны провода, свернуты сиденья. Машину Алла Лацкевич купила себе как подарок, когда вышла на пенсию. И уже 6 лет выезжала на ней разве что на дачу.

Алла Лацкевич, владелица автомобиля:

Ни с одним соседом за все 30 лет, что мы тут живем, у меня никогда не было ни одного конфликта. Так бить машину могут только варвары.

Тихий центр Двор. И тот редкий случай, когда парковочных мест хватает на всех. Поэтому версия о гневе соседа отпадает сама. Да и стоял автомобиль по всем правилам.

Вот здесь была припаркована машина. А нашли ее владельцы аж за 30 метров, на дороге до сих пор лежат осколки стекол. А значит машину толкали. Как результат – возбуждено уголовное дело за попытку угона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уже начали работу над этим делом. Но именно в таких случаях специалисты могут скорее лишь констатировать: взлом замка, характер повреждений. Надежда есть на отпечатки пальцев.

Оксана Турлюк, заместитель начальника Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Специалист, прибывший на осмотр места происшествия, по факту повреждения, проникновения в автомобиль зафиксировал обстановку, установил повреждения на автомобиле. И, приступив к осмотру, изъял ряд криминалистических следов, по которым назначены экспертизы и устанавливается принадлежность к объектам и подозреваемым.

Следователи не исключают: катализатор преступления – алкоголь. Из машины украдены магнитола, бутылка вина и зачем-то огнетушитель. Случай не первый.

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Какого-то выбора транспортного средства определенной марки либо года выпуска нет. Находясь в таком неадекватном состоянии, они крушат все, что находится у них на пути. Выбирают разные подручные материалы.

Количество таких инцидентов перевалило за сотню: в Лидском районе мужчина из мести замазал двери чужой машины монтажной пеной. В Гродно нетрезвая женщина через форточку выбросила пустую бутылку и одним махом повредила две машины.

От этого не застрахован никто. Но именно камеры видеонаблюдения зачастую становятся лучшей гарантией – и автовандалов смогут найти по горячим следам.