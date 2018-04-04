СК: будет решаться вопрос о передаче в Россию уголовного дела о ДТП на Кальварийской

Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела о ДТП на Кальварийской, которое произошло 7 октября 2017 года. Обвиняется гражданин РФ – администратор одного из минских медцентров.

По сведениям официального представителя СК Беларуси Юлии Гончаровой, в компетентное учреждение юстиции РФ направлено международное поручение об оказании правовой помощи по делу о ДТП. Сообщается, что экспертные исследования завершены.

29-летнему водителю BMW предъявлено обвинение по статьям ч. 4 ст. 317 и ч. 3 ст. 159 УК РБ. Скрывшийся с места происшествия мужчина объявлен в розыск. В отношении обвиняемого вынесено постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Поскольку гражданин проживает в России, рассматривается вопрос передачи уголовного дела для осуществления уголовного преследования обвиняемого на территории Российской Федерации.

Водитель Opel выписан из медучреждения, он продолжает лечение амбулаторно. Представители обвиняемого возместили потерпевшему материальный ущерб.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК РБ:

К материалам уголовного дела приобщен документ, в котором потерпевший сообщает о том, что претензий имущественного и неимущественного характера к обвиняемому не имеет.

Осенью прошлого года министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал ДТП на Кальварийской.