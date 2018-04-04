Мужчина заметил, что головные боли не уходят: в Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении 74-летней лжецелительницы

Новости Беларуси. В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении 74-летней женщины. Гражданка зарабатывала, оказывая услуги «целительства».

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, гомельчанка через интернет подала объявление, где предлагала дистанционное лечение. Почти год пенсионерка зарабатывала «исцелением» от разных болезней.

Один из потерпевших обратился к женщине с просьбой избавить его от головных болей. Витеблянин заплатил за первый и второй лечебные сеансы по 50 рублей. Третий и четвёртый сеансы обошлись мужчине дешевле, поскольку у него были временные затруднения с финансами.

Затем клиент заметил, что головные боли не уходят, и пришёл к выводу, что его обманывают. Гражданин обратился в правоохранительные органы.

При общении с милиционерами целительница сообщила, что ставила свечки в церкви, молилась за исцеление клиента. Были и другие действия, но они не подлежат разглашению.

После проверки стало известно, что женщине переводили деньги со всей страны. В некоторых случаях перечисляли тысячу рублей и больше. Люди рассказывали гомельчанке о своих проблемах и надеялись на выздоровление. А фигурантка оценивала финансовые возможности и тяжесть заболевания клиентов.

На данный момент известно, что пострадавшими являются около десяти человек.

Возбуждено уголовное дело.

Осенью прошлого года 21-летний минчанин предлагал в соцсетях подработку и кредиты.