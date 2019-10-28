В Минске двое вытащили мужчину из такси и ограбили

Новости Беларуси. Задержаны молодые люди, которые ограбили жителя Минска, садившегося в такси.

По информации ГУВД Мингорисполкома, о происшествии сообщил мужчина. Он рассказал, что выходил из игрового клуба по улице Карла Либкнехта и садился в такси, чтобы поехать домой. В этот момент на минчанина напали двое неизвестных.

Они силой вытащили пассажира из такси, похитили деньги и скрылись. Мужчина лишился 1400 долларов и 700 рублей.