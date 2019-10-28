В Минске двое вытащили мужчину из такси и ограбили

Новости Беларуси. Задержаны молодые люди, которые ограбили жителя Минска, садившегося в такси.
По информации ГУВД Мингорисполкома, о происшествии сообщил мужчина. Он рассказал, что выходил из игрового клуба по улице Карла Либкнехта и садился в такси, чтобы поехать домой. В этот момент на минчанина напали двое неизвестных.
Они силой вытащили пассажира из такси, похитили деньги и скрылись. Мужчина лишился 1400 долларов и 700 рублей.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Были установлены личности нападавших. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители Минска, которым 19 и 28 лет.
300 долларов мужчины уже успели потратить на свои нужды.
Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) районный отдел СК для дачи правовой оценки.
По словам первого заместителя начальника Московского РУВД г. Минска Александра Алешкевича, за совершение открытого хищения имущества, соединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно либо группой лиц, в соответствии с частью 2 статьи 206 УК РБ «Грабеж», может грозить наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
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