В Гомеле Kia сбил 12-летнего мальчика на электросамокате

Новости Беларуси. В Гомеле столкнулись автомобиль и подросток на электросамокате.
По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась утром 26 октбяря. За рулем автомобиля Kia находился 23-летний водитель.
Транспортное средство ехало по улице Советской. На пересечении с улицей Ландышева при включении зеленого сигнала светофора водитель продолжил движение.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Произошло столкновение автомобиля с 12-летним подростком на электросамокате. Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
Подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. После осмотра врачами и оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.
Проводится проверка.
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