В Гомеле Kia сбил 12-летнего мальчика на электросамокате

Транспортное средство ехало по улице Советской. На пересечении с улицей Ландышева при включении зеленого сигнала светофора водитель продолжил движение.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась утром 26 октбяря. За рулем автомобиля Kia находился 23-летний водитель.

Новости Беларуси. В Гомеле столкнулись автомобиль и подросток на электросамокате.

Произошло столкновение автомобиля с 12-летним подростком на электросамокате. Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. После осмотра врачами и оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.

Проводится проверка.