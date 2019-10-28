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В Гомеле Kia сбил 12-летнего мальчика на электросамокате

28 октября 2019 11:51
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Новости Беларуси. В Гомеле столкнулись автомобиль и подросток на электросамокате.  

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась утром 26 октбяря. За рулем автомобиля Kia находился 23-летний водитель. 

Транспортное средство ехало по улице Советской. На пересечении с улицей Ландышева при включении зеленого сигнала светофора водитель продолжил движение.   

В Гомеле Kia сбил 12-летнего мальчика на электросамокате-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Произошло столкновение автомобиля с 12-летним подростком на электросамокате. Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.  

Подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. После осмотра врачами и оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.  

Проводится проверка.  

В начале октября в Жлобине Volkswagen сбил выбежавшего на дорогу 7-летнего ребенка (читать далее).  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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