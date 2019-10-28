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В Бресте мужчина жестоко убил свою собаку

28 октября 2019 10:42
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают причины жестокого убийства собаки в Бресте.

По информации СК Беларуси, 13 сентября 29-летний местный житель дома нанес колото-резаные раны своей собаке. В результате животное скончалось. 

Мать мужчины сообщила о факте живодерства сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 УК Республики Беларусь. Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.  

Недавно в Воложине 21-летняя девушка убила соседскую собаку ножом (читать дальше).  

# Вандализм и живодерство # происшествия

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