В Бресте мужчина жестоко убил свою собаку

Новости Беларуси. Следователи устанавливают причины жестокого убийства собаки в Бресте.

По информации СК Беларуси, 13 сентября 29-летний местный житель дома нанес колото-резаные раны своей собаке. В результате животное скончалось.

Мать мужчины сообщила о факте живодерства сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 УК Республики Беларусь. Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.