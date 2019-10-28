На перегоне Уша–Олехновичи произошла остановка товарняка, поезда прибывают с опозданием

Новости Беларуси. В Минской области на перегоне Уша-Олехновичи сломался грузовой поезд, из-за этого опаздывают другие составы.

По информации пресс-центра БЖД, 28 октября произошла остановка товарняка на перегоне Уша-Олехновичи. Из-за этого пассажирские поезда региональных линий экономкласса Молодечно–Минск и Минск-Молодечно шли с опозданиями. Их время составило от 20 минут до 2 часов 40 минут.

Кроме этого, с опозданием также шли поезда межрегиональных линий бизнес-класса Гродно–Минск и региональных линий бизнес-класса Полоцк–Минск. Время задержки в пути составило от 40 минут до 1 часа 10 минут.

БЖД приносит свои извинения за причиненные неудобства и принимает меры по сокращению времени опоздания поездов.



