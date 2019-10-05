В Гродно парень затолкал обидчика в багажник, вывез за город и оставил в канаве

Новости Беларуси. Утром 4 октября в Гродно подозреваемый затолкал мужчину в багажник, вывез за город и оставил в канаве.

По информации УВД Гродненского облисполкома, в пятницу около пяти утра на крыльце ночного клуба двое посетителей вступили в конфликт. После словесной перепалки 27-летний парень ударил 34-летнего мужчину, в результате чего потерпевший упал со ступенек.

Далее подозреваемый поднял оппонента, засунул его в багажник своего автомобиля, вывез за город и положил в придорожную канаву неподалёку от деревни Чещевляны. Затем молодой человек вернулся в клуб, чтобы продолжить отдых, но был задержан сотрудниками милиции.

Выяснилось, что парень был в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Потерпевший был обнаружен там, где его оставил фигурант. Гражданин серьёзных травм не получил.

На неделе в Бресте мужчина ударил девушку битой, затолкал в багажник и увёз.