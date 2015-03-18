В Минске двое мужчин украли ноутбук, лежавший в метре от продавца

Новости Беларуси. Столичная милиция разыскивает двух молодых людей, которые подозреваются в краже ноутбука из салона связи, расположенного в подземном переходе по улице Жилуновича.

Молодые люди зашли в помещение салона.

Пока один из них рассматривал витрины с мобильными телефонами, другой подошел к прилавку, на котором лежал ноутбук.

Татьяна Моисеева, пресс-офицер Заводского РУВД

В удобный момент последний потихоньку отключил ноутбук из сети, а затем спрятал его под куртку и удалился из магазина. Позже вышел и второй фигурант. Сотрудники милиции просят всех, кто узнал молодых людей на видео, сообщить о себе в Заводское РУВД г.Минска. Контактные телефоны: (017) 340-02-02 (дежурная часть), (029) 346-90-45 (Владимир Сергеевич). Конфиденциальность гарантирована.