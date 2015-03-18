Прямой эфир

Схватку гигантской кобры со стаей собак сняли на видео в Таиланде

18 марта 2015 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Житель Таиланда случайно стал свидетелем битвы гигантской кобры с пятью собаками.

Стая псов окружает змею и буквально разрывает ее на части.

За несколько дней ролик вошел в число самых популярных видео в Таиланде. Его уже посмотрели более 400 тысяч раз.

В марте прошлого года мы  рассказывали подробности еще одной битвы. Озеро Мундарра в штате Квинсленд. Смертельный поединок между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. Женщина в это время завтракала с семьей на природе.

В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея...

Она вытащила мертвого крокодила на берег и проглотила его целиком примерно за 15 минут. Видео, фото здесь.

# происшествия # Нападения хищников

Другие новости рубрики

Все новости
На рабочем месте найдено тело экс-начальника отряда спецназначения МЧС
18 марта 2015 07:55

На рабочем месте найдено тело экс-начальника отряда спецназначения МЧС

Витебская область: При пале сухостоя женщина не справилась с огнем и загорелась сама
18 марта 2015 07:53

Витебская область: При пале сухостоя женщина не справилась с огнем и загорелась сама

Жителей России и Беларуси восхитило и шокировало северное сияние вечером 17 марта
18 марта 2015 07:50

Жителей России и Беларуси восхитило и шокировало северное сияние вечером 17 марта