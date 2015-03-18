Схватку гигантской кобры со стаей собак сняли на видео в Таиланде

Новости Таиланда. Житель Таиланда случайно стал свидетелем битвы гигантской кобры с пятью собаками.
Стая псов окружает змею и буквально разрывает ее на части.
За несколько дней ролик вошел в число самых популярных видео в Таиланде. Его уже посмотрели более 400 тысяч раз.
В марте прошлого года мы рассказывали подробности еще одной битвы. Озеро Мундарра в штате Квинсленд. Смертельный поединок между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. Женщина в это время завтракала с семьей на природе.
В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея...
Она вытащила мертвого крокодила на берег и проглотила его целиком примерно за 15 минут. Видео, фото здесь.