Схватку гигантской кобры со стаей собак сняли на видео в Таиланде

Новости Таиланда. Житель Таиланда случайно стал свидетелем битвы гигантской кобры с пятью собаками.

Стая псов окружает змею и буквально разрывает ее на части.

За несколько дней ролик вошел в число самых популярных видео в Таиланде. Его уже посмотрели более 400 тысяч раз.

В марте прошлого года мы рассказывали подробности еще одной битвы. Озеро Мундарра в штате Квинсленд. Смертельный поединок между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. Женщина в это время завтракала с семьей на природе.

В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея...