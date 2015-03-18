На рабочем месте найдено тело экс-начальника отряда спецназначения МЧС

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Минске на рабочем месте сотрудника МЧС.

Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу МЧС, речь идет о бывшем начальнике отряда Республиканского отряда специального назначения Министерства чрезвычайных ситуаций. Тело мужчины обнаружено 13 марта на рабочем месте.

Проведены необходимые осмотры, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Что толкнуло мужчину на этот шаг, еще предстоит выяснить.

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В мобильном телефоне была предсмертная записка: парень решил все сам и в его смерти никто не виноват.

Одноклассники и друзья шокированы произошедшим. Никаких предположений они не озвучивают. Разве что, накануне трагедии подросток должен был встретиться с товарищами, но так и не пришёл.

Кроме того, школьник удалил всю информацию и личную переписку на своей страничке в одной из соцсетей.