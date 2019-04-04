Бразильских ведущих ограбили в прямом эфире

Новости Бразилии. Ограбление в прямом эфире произошло на бразильском радио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступники очистили карманы ведущих и гостей прямо во время трансляции шоу.

Инцидент попал на видеокамеру. Угрожая пистолетами, грабители унесли из офиса технику, отобрали у женщин украшения и беспрепятственно скрылись. Сотрудники радиокомпании сообщили слушателям, что их ограбили.