Прямой эфир

Бразильских ведущих ограбили в прямом эфире

04 апреля 2019 18:20
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Новости Бразилии. Ограбление в прямом эфире произошло на бразильском радио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступники очистили карманы ведущих и гостей прямо во время трансляции шоу.

Бразильских ведущих ограбили в прямом эфире-1

Инцидент попал на видеокамеру. Угрожая пистолетами, грабители унесли из офиса технику, отобрали у женщин украшения и беспрепятственно скрылись. Сотрудники радиокомпании сообщили слушателям, что их ограбили.

Бразильских ведущих ограбили в прямом эфире-4

Полиция ищет дерзких налетчиков. Одного из них удалось опознать по видеозаписи.

# Ограбление # Фотофакт

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