Могилёвская область: выжигание травы привело к возгоранию дома и смерти человека

Новости Беларуси. Печальная статистика жертв весенних палов пополнилась еще одним случаем. В Костюковичском районе погиб мужчина.

Во время выжигания сухостоя огонь перекинулся на жилой дом и хозпостройки.Хозяин попытался спасти имущество. Однако в какой-то момент перекрытия не выдержали и обрушились.

Под завалами спасатели обнаружили тело.

А в Толочинском районе Витебской области, к счастью, трагического исхода удалось избежать. Пенсионерка также подожгла сухостой, однако с огнем справиться не смогла.

Горящую бабушку заметила соседка и вместе с другой женщиной бросилась на помощь. К этому времени пострадавшая сама сбила пламя. С многочисленными ожогами её госпитализировали.

С весенним сходом снега, этот уже не первый случай, когда при пале сухой травы страдают и гибнут люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.