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В Минске девочку экстренно госпитализировали с детской площадки

04 мая 2016 18:27
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Новости Беларуси. За жизнь девочки борются врачи. По предварительной информации, ребенок зацепился одеждой за перила горки.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следователи работают на месте трагедии в Минске. Пару часов назад на детской площадке прохожим была обнаружена девочка, лежащая на горке без признаков жизни. По первичной информации, ребенок зацепился элементами одежды за перила горки. Прохожие оказали ребенку первую помощь и вызвали медиков. Девочка 2009 года экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии. Проводится осмотр места происшествия. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич находится на месте.  

Накануне днем в Минске произошел еще один несчастный случай с ребенком:

двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа. Известно, что мама отлучилась из квартиры, оставив четверых детей с бабушкой. Здесь подобнее.  

# происшествия # Несчастный случай # Юлия Гончарова

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