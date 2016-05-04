Люди в масках обокрали старинную церковь в Сынковичах – грабителей ищут

Новости Беларуси. Неизвестные в масках украли из церкви в Сынковичах ювелирные изделия, пожертвованные верующими.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Ночью 4 мая, вырвав оконную решетку и обесточив охранную сигнализацию, в церковь Святого Михаила проникли неизвестные лица в масках. Разбив защитное стекло на иконе Божьей Матери «Всецарица», похитили пожертвованные прихожанами ювелирные изделия и скрылись. Икона Божья Матерь «Всецарица», а также иные предметы религиозного назначения осквернению не подверглись.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Назначен ряд экспертиз. Следователи изучают записи с установленных в церкви камер видеонаблюдения. Количество и стоимость похищенных ювелирных изделий предстоит установить.



Следователи допрашивают жителей деревни Сынковичи, прихожан, устанавливают лиц, которые могли стать очевидцами и свидетелями кражи. Оказать помощь в расследовании можно, позвонив по телефонам: 8-01564-2-31-38 или 102.