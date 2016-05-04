Ограбили один из старейших храмов Беларуси: унесли ювелирные дары, а чудотворную икону не тронули

Новости Беларуси. Минувшей ночью ограблен один из старейших готических храмов в Беларуси – церковь в Сынковичах Гродненской области. Неизвестные унесли ювелирные дары, которые долгие годы украшали чудотворную икону Божьей Матери, благодаря которой этот храм известен во всей стране. Саму икону злоумышленники не тронули.

Кто же украл драгоценности, поможет определить камера видеонаблюдения, которая была установлена в храме.

Сейчас эту запись изучают правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.