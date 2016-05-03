В Минске с 7-го этажа упала 2-летняя девочка: ребенок в реанимации, выясняют обстоятельства случившегося

Новости Беларуси. В Минске с окна седьмого этажа выпала двухлетняя девочка. Известно, что мама отлучилась из квартиры, оставив четверых детей с бабушкой. Младшая дочь поставила к окну табурет, чтобы выглянуть, и упала.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

С учетом полученных к настоящему моменту следствием данных, основной версией случившегося является несчастный случай. Фактически падение ребенка произошло на глазах у собственной сестры.

За жизнь девочки сейчас борются врачи. С многочисленными травмами она доставлена в реанимационное отделение одной из столичных больниц.

Очевидцы:

Крики были, она плакала. Мама тоже в истерике была, много людей было. Станция находится близко, поэтому скорая приехала очень быстро. Сказали, что перелом руки.