Милиционер спас минчанку, сбежавшую из больницы после операции

Новости Беларуси. Три дня сотрудники милиции и волонтеры искали 48-летнюю минчанку. Женщина покинула больницу, не предупредив врачей. Накануне ей сделали сложную операцию.



В ночь на среду женщину спас сотрудник Департамента охраны Владислав Базовский. Лейтенант возвращался после проверки сторожевого поста «Заславское водохранилище» в Минском районе. К нему подбежал парень и рассказал, что кто-то прыгнул в воду с парапета.

Шел сильный дождь, рассмотреть что-то издалека было просто невозможно.

Владислав Базовский, командир взвода батальона милиции Центрального (г. Минска) отдела Департамента охраны старший лейтенант милиции:

Мужчина был очень напуган, просил помощи, и мы побежали к тому месту. О том, что это женщина, я понял, лишь подплыв к ней. Она наглоталась воды и совершенно не сопротивлялась – не мешала в спасении.

Жизни женщины ничего не угрожает.

Елена Гоман, старший инспектор отделения информации и общественных связей Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

При выяснении обстоятельств, стало известно, что спасенной оказалась минчанка, находящаяся в розыске – 48-летняя Елена Храброва, которая после сложной операции покинула клиническую больницу. Ее искали с первого мая, и вот наконец-то она нашлась. Сейчас Елена вне опасности, у нее переохлаждение. Состояние стабильное и пациентка идет на поправку. К слову, сегодня у нее день рождения. Можно считать, что минчанка в буквальном смысле родилась в рубашке.

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