Прямой эфир

В Минске Citroen насмерть сбил пешехода. Разыскиваются очевидцы

28 марта 2019 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 27 марта примерно в полшестого утра Citroen сбил пешехода. Ведётся поиск свидетелей.  

Как сообщает УСК по Минску, 63-летний водитель за рулём Citroen С4 ехал по проспекту газеты Звязда. В определённый момент произошёл наезд на 55-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу, по предварительной информации, на красный свет.  

Пострадавшая с тяжкими телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз.  

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.  

Весной 2019 года в Слонимском районе пассажиры такси устроили потасовку на трассе в тёмное время суток. 

Одного из них сбил автомобиль – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На МКАД столкнулись три машины: есть пострадавшие
28 марта 2019 11:29

На МКАД столкнулись три машины: есть пострадавшие

Боялись наказания за опоздание. Под Полоцком всю ночь искали спавших в сене девочек
28 марта 2019 07:46

Боялись наказания за опоздание. Под Полоцком всю ночь искали спавших в сене девочек

В Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW
28 марта 2019 07:12

В Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW