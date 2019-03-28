В Минске Citroen насмерть сбил пешехода. Разыскиваются очевидцы

Новости Беларуси. В Минске 27 марта примерно в полшестого утра Citroen сбил пешехода. Ведётся поиск свидетелей.

Как сообщает УСК по Минску, 63-летний водитель за рулём Citroen С4 ехал по проспекту газеты Звязда. В определённый момент произошёл наезд на 55-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу, по предварительной информации, на красный свет.

Пострадавшая с тяжкими телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

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