В Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW

Как сообщает ГАИ УВД Миноблисполкома, в третьем часу ночи на улице Великий Гостинец сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю BMW 520. Автомобиль остановился. Далее инспекторы выяснили, что за рулём находился молодой человек, у которого не было документов на автомобиль и водительских прав.

Новости Беларуси. В Молодечно милиционеры остановили угнанное BMW, в котором 17-летний местный житель катал по городу девушку.

Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома

Как стало известно позже, несовершеннолетний подрабатывал на одной из станций техобслуживания в пригороде Молодечно. Примерно в половине одиннадцатого подозреваемый взял ключи от автомобиля клиента СТО – 35-летнего жителя городского посёлка Белыничи Могилёвской области.

По словам молодого человека, он не планировал хищение, а хотел покататься по ночному городу. Компанию ему составляла девушка. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления по статье «Угон ТС или маломерного судна».

Фигурант задержан не был.

Отмечается, что в 2018 году с подростком проводилась профилактическая работа в связи с совершением правонарушения по ст. 17.3 КоАП РБ. Сообщается, что парень исправился и больше не находится под надзором сотрудников ИДН.

Зимой 2018 года в Бресте подросток за ночь попытался угнать 8 автомобилей.