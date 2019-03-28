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В Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW

28 марта 2019 07:12
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Новости Беларуси. В Молодечно милиционеры остановили угнанное BMW, в котором 17-летний местный житель катал по городу девушку.  

Как сообщает ГАИ УВД Миноблисполкома, в третьем часу ночи на улице Великий Гостинец сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю BMW 520. Автомобиль остановился. Далее инспекторы выяснили, что за рулём находился молодой человек, у которого не было документов на автомобиль и водительских прав.  

В Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW -1

Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома  

Как стало известно позже, несовершеннолетний подрабатывал на одной из станций техобслуживания в пригороде Молодечно. Примерно в половине одиннадцатого подозреваемый взял ключи от автомобиля клиента СТО – 35-летнего жителя городского посёлка Белыничи Могилёвской области.  

По словам молодого человека, он не планировал хищение, а хотел покататься по ночному городу. Компанию ему составляла девушка. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления по статье «Угон ТС или маломерного судна».  

Фигурант задержан не был.  

Отмечается, что в 2018 году с подростком проводилась профилактическая работа в связи с совершением правонарушения по ст. 17.3 КоАП РБ. Сообщается, что парень исправился и больше не находится под надзором сотрудников ИДН.  

Зимой 2018 года в Бресте подросток за ночь попытался угнать 8 автомобилей. 

Ни одна попытка не удалась – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области

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