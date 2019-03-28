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Боялись наказания за опоздание. Под Полоцком всю ночь искали спавших в сене девочек

28 марта 2019 07:46
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Новости Беларуси. Две пропавшие в Полоцком районе девочки найдены, их здоровье и жизни вне опасности.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, о пропаже несовершеннолетних правоохранителям стало известно 26 марта около полуночи. Мать 10-летней девочки позвонила в милицию и рассказала, что её 10-летняя дочка не вернулась домой.  

Семья приехала на дачу в деревню, там у пропавшей была подруга, с которой они вместе пошли играть. В какой-то момент родители начали искать девочек, но найти не смогли, поэтому они обратились к правоохранителям.  

Поиски длились всю ночь, а 27 марта около шести утра дети сами вышли к милиционерам, узнав, что их ищут.  

Выяснилось что девочки не успевали вернуться к положенному времени, они испугались наказания и решили переночевать в стоге сена.  

Проводится проверка.  

# Пропавшие люди # происшествия

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