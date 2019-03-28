На МКАД столкнулись три машины: есть пострадавшие

Новости Беларуси. Сложная обстановка в на минской кольцевой: на участке от улицы Мазурова до Ждановичей произошло сразу несколько аварий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение транспорта затруднено. Сообщается, что столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся на крышу. В результате ДТП есть пострадавшие. Насколько серьезные травмы получили участники аварии, пока не сообщается. Есть информация, что три человека госпитализированы.