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На МКАД столкнулись три машины: есть пострадавшие

28 марта 2019 11:29
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Новости Беларуси. Сложная обстановка в на минской кольцевой: на участке от улицы Мазурова до Ждановичей произошло сразу несколько аварий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На МКАД столкнулись три машины: есть пострадавшие-1

Движение транспорта затруднено. Сообщается, что столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся на крышу. В результате ДТП есть пострадавшие. Насколько серьезные травмы получили участники аварии, пока не сообщается. Есть информация, что три человека госпитализированы.

На МКАД столкнулись три машины: есть пострадавшие-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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