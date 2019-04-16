В Орше ищут живодёров, воткнувших двум собакам палки в глаза

Новости Беларуси. В Орше разыскивают живодеров, которые причинили увечья двум собакам.

По информации УВД Витебского облисполкома, в Оршанское РУВД поступило заявление о привлечении к ответственности лиц, которые проявили жестокость и нанесли травмы двум бездомным собакам.

Они обитали во дворе многоэтажного дома по пр. Текстильщиков.

Местный житель отметил, что животных подкармливали и они не доставляли никому проблем. Но не так давно кто-то нанес собакам увечья – у каждой в глазу появился инородный предмет.

По заявлению гражданина начата проверка. Выясняются обстоятельства случившегося, а также характер травм, полученных животными, проводится опрос жителей и поиск возможных очевидцев случившегося.

Если вам что-либо известно по данному факту, просьба обратиться в РУВД по телефону 8-0216- 51 -83-77, или 102.

В начале года в Брестской области неизвестные зверски убивали собак.