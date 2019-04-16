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В Новополоцке задержан 39-летний насильник

16 апреля 2019 09:00
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Новости Беларуси. В Новополоцке задержали насильника.  

По информации УВД Витебского облисполкома, вечером 14 апреля правоохранители получили сообщение от женщины, которая сообщила, что около ее дома кричит девушка и просит о помощи.  

На место были незамедлительно направлены ближайшие наряды. Был задержан 39-летний житель Гомеля. Он находился в нетрезвом состоянии, пристал к 19-летней девушке, затащил ее в лесной массив неподалеку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.  

Возбуждено уголовное дело.  

Ранее задержанный был неоднократно судим за хулиганство, нанесение телесных повреждений, в том числе тяжких. Мужчину задержали через 15 минут после совершения преступления.  

# Насилие # происшествия

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