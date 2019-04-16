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Житель Гродно угрожал взорвать себя, требовал самолёт и 2 миллиона долларов

16 апреля 2019 09:54
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Новости Беларуси. Пьяный житель Гродно угрожал взорвать себя, требовал самолет и два миллиона долларов.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, 41-летний мужчина позвонил в милицию вечером 15 апреля. Во время разговора стало понятно, что гродненец находился в нетрезвом состоянии.  

Мужчина потребовал предоставить ему самолет и два миллиона долларов, иначе он себя взорвет. Особая опасность заключалась в том, что гражданин находился в квартире жилого дома в одном из микрорайонов областного центра.  

Было установлено местонахождение мужчины. Туда были направлены правоохранители.  

В квартире не были обнаружены никакие взрывные устройства, а на звонок «подтолкнул» употреблённый алкоголь.  

В данный момент действиям звонившего даётся правовая оценка.    

В начале года в Минске пара силой затащила мужчину в гараж и пыталась вернуть долг (читать далее).     

# Хулиганство # происшествия

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