Житель Гродно угрожал взорвать себя, требовал самолёт и 2 миллиона долларов

Новости Беларуси. Пьяный житель Гродно угрожал взорвать себя, требовал самолет и два миллиона долларов.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 41-летний мужчина позвонил в милицию вечером 15 апреля. Во время разговора стало понятно, что гродненец находился в нетрезвом состоянии.

Мужчина потребовал предоставить ему самолет и два миллиона долларов, иначе он себя взорвет. Особая опасность заключалась в том, что гражданин находился в квартире жилого дома в одном из микрорайонов областного центра.

Было установлено местонахождение мужчины. Туда были направлены правоохранители.

В квартире не были обнаружены никакие взрывные устройства, а на звонок «подтолкнул» употреблённый алкоголь.

В данный момент действиям звонившего даётся правовая оценка.