В Минске автобус врезался в фонарный столб – шесть пассажиров пострадали

Новости Беларуси. Крупное ДТП произошло на улице Кижеватова в Минске. Автобус ушел в занос и врезался в фонарный столб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации 47-летний водитель маршрутного транспортного средства не справился с управлением на скользкой дороге. К месту аварии оперативно прибыли сотрудники ГАИ и медики. В результате инцидента пострадали шесть пассажиров. Их незамедлительно доставили в больницы для обследования. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые и другие травмы, ушибы, резаные раны. Причины ДТП устанавливаются.