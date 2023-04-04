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В Минске автобус врезался в фонарный столб – шесть пассажиров пострадали

04 апреля 2023 08:43
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Новости Беларуси. Крупное ДТП произошло на улице Кижеватова в Минске. Автобус ушел в занос и врезался в фонарный столб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске автобус врезался в фонарный столб – шесть пассажиров пострадали-1

По предварительной информации 47-летний водитель маршрутного транспортного средства не справился с управлением на скользкой дороге. К месту аварии оперативно прибыли сотрудники ГАИ и медики. В результате инцидента пострадали шесть пассажиров. Их незамедлительно доставили в больницы для обследования. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые и другие травмы, ушибы, резаные раны. Причины ДТП устанавливаются.

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# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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