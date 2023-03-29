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В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша

29 марта 2023 08:23
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители во взаимодействии с российскими коллегами перекрыли канал поставок наркотиков на территорию стран Евразийского экономического союза. Запрещенный груз доставляли из Западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша-1

Крупную партию гашиша около 80 килограммов наши пограничники изъяли на белорусско-польской границе. Их пытался ввезти гражданин Молдовы. В ходе проверки было установлено, что гашиш перевозился в Россию, а сам мужчина выполнял роль курьера.

В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша-4

Вадим Волчок, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:
Выйти на организатора, 47-летнего неработающего жителя города Выборга, удалось после задержания сотрудниками Госпогранкомитета Беларуси гражданина Молдовы. Наркотическое средство находилось в тайнике, оборудованном под полом его кроссовера. При проведении проверочных мероприятий установлено, что иностранец выполнял роль курьера и за свою услугу намеревался получить вознаграждение в размере 8 000 евро.

В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша-7

В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша-9

В 2022 году белорусские правоохранители выявили 30 каналов поступления наркотиков в Беларусь.

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# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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