В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители во взаимодействии с российскими коллегами перекрыли канал поставок наркотиков на территорию стран Евразийского экономического союза. Запрещенный груз доставляли из Западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупную партию гашиша около 80 килограммов наши пограничники изъяли на белорусско-польской границе. Их пытался ввезти гражданин Молдовы. В ходе проверки было установлено, что гашиш перевозился в Россию, а сам мужчина выполнял роль курьера.

Вадим Волчок, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:

Выйти на организатора, 47-летнего неработающего жителя города Выборга, удалось после задержания сотрудниками Госпогранкомитета Беларуси гражданина Молдовы. Наркотическое средство находилось в тайнике, оборудованном под полом его кроссовера. При проведении проверочных мероприятий установлено, что иностранец выполнял роль курьера и за свою услугу намеревался получить вознаграждение в размере 8 000 евро.