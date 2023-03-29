В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша
Новости Беларуси. Белорусские правоохранители во взаимодействии с российскими коллегами перекрыли канал поставок наркотиков на территорию стран Евразийского экономического союза. Запрещенный груз доставляли из Западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупную партию гашиша около 80 килограммов наши пограничники изъяли на белорусско-польской границе. Их пытался ввезти гражданин Молдовы. В ходе проверки было установлено, что гашиш перевозился в Россию, а сам мужчина выполнял роль курьера.
Вадим Волчок, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:
Выйти на организатора, 47-летнего неработающего жителя города Выборга, удалось после задержания сотрудниками Госпогранкомитета Беларуси гражданина Молдовы. Наркотическое средство находилось в тайнике, оборудованном под полом его кроссовера. При проведении проверочных мероприятий установлено, что иностранец выполнял роль курьера и за свою услугу намеревался получить вознаграждение в размере 8 000 евро.
В 2022 году белорусские правоохранители выявили 30 каналов поступления наркотиков в Беларусь.
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