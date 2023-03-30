Прямой эфир

Сбивший насмерть 24-летнюю девушку на проспекте Пушкина бесправник заключён под стражу

30 марта 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Смертельное ДТП случилось ночью восемнадцатого марта на проспекте Пушкина. Нетрезвый двадцатипятилетний бесправник на пешеходном переходе совершил наезд на девушку, мужчина заключен под стражу, сообщает Следственный комитет РБ.

Сбивший насмерть 24-летнюю девушку на проспекте Пушкина бесправник заключён под стражу-1

Фото: СК

Сообщается, что пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый свет. После наезда на девушку автомобиль врезался в разделительное ограждение, вылетел на встречку, где столкнулся с другим авто, а после въехал в осветительную мачту. Молодой человек, который управлял транспортным средством, с места происшествия скрылся, его удалось задержать уже через некоторое время. По информации Следственного комитета, концентрация этилового спирта в организме виновника на момент ДТП составила почти 1,5 промилле. Мужчина ранее был судим за злостное хулиганство, которое также совершил в нетрезвом виде.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ДТП # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша
29 марта 2023 08:23

В Беларуси перекрыли крупный канал поставок гашиша

Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет в Минской области
28 марта 2023 14:33

Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет в Минской области

На МКАД маршрутка съехала в кювет, а на М7 столкнулись автобус с пассажирами и снегоуборочная машина
28 марта 2023 11:58

На МКАД маршрутка съехала в кювет, а на М7 столкнулись автобус с пассажирами и снегоуборочная машина