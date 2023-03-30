Сбивший насмерть 24-летнюю девушку на проспекте Пушкина бесправник заключён под стражу

Смертельное ДТП случилось ночью восемнадцатого марта на проспекте Пушкина. Нетрезвый двадцатипятилетний бесправник на пешеходном переходе совершил наезд на девушку, мужчина заключен под стражу, сообщает Следственный комитет РБ.
Смертельное ДТП случилось ночью восемнадцатого марта на проспекте Пушкина. Нетрезвый двадцатипятилетний бесправник на пешеходном переходе совершил наезд на девушку, мужчина заключен под стражу, сообщает Следственный комитет РБ.
Фото: СК
Сообщается, что пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый свет. После наезда на девушку автомобиль врезался в разделительное ограждение, вылетел на встречку, где столкнулся с другим авто, а после въехал в осветительную мачту. Молодой человек, который управлял транспортным средством, с места происшествия скрылся, его удалось задержать уже через некоторое время. По информации Следственного комитета, концентрация этилового спирта в организме виновника на момент ДТП составила почти 1,5 промилле. Мужчина ранее был судим за злостное хулиганство, которое также совершил в нетрезвом виде.
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