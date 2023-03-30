Сбивший насмерть 24-летнюю девушку на проспекте Пушкина бесправник заключён под стражу

Сообщается, что пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый свет. После наезда на девушку автомобиль врезался в разделительное ограждение, вылетел на встречку, где столкнулся с другим авто, а после въехал в осветительную мачту. Молодой человек, который управлял транспортным средством, с места происшествия скрылся, его удалось задержать уже через некоторое время. По информации Следственного комитета, концентрация этилового спирта в организме виновника на момент ДТП составила почти 1,5 промилле. Мужчина ранее был судим за злостное хулиганство, которое также совершил в нетрезвом виде.

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