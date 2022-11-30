В Минске 59-летнего мужчину сбил трамвай

Новости Беларуси. Трамвайное движение остановлено в эти минуты на улице Плеханова в Минске из-за ДТП. Под колесами транспорта едва не погиб 59-летний мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пешеход переходил дорогу на красный сигнал, даже не оглядываясь по сторонам. В результате ДТП мужчина травмирован и сейчас находится в больнице. На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.