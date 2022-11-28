Три рыбака утонули в Дзержинском районе вблизи агрогородка Дворище

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. На льду недалеко от берега лежали личные вещи мужчин и снасти для рыбной ловли. Вскоре спасатели обнаружили тело одного из утонувших. Утром извлекли тела остальных рыбаков. Спасатели предупреждают о запрете выхода на неокрепший лед, особенно в темное время суток, непогоду и условиях плохой видимости. Рыбакам сейчас рекомендуется воздержаться от ловли рыбы.