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Три рыбака утонули в Дзержинском районе вблизи агрогородка Дворище

28 ноября 2022 15:21
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе утонули три рыбака. Трагедия произошла вечером 27 ноября вблизи агрогородка Дворище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Три рыбака утонули в Дзержинском районе вблизи агрогородка Дворище-1

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. На льду недалеко от берега лежали личные вещи мужчин и снасти для рыбной ловли. Вскоре спасатели обнаружили тело одного из утонувших. Утром извлекли тела остальных рыбаков. Спасатели предупреждают о запрете выхода на неокрепший лед, особенно в темное время суток, непогоду и условиях плохой видимости. Рыбакам сейчас рекомендуется воздержаться от ловли рыбы.  

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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