Прямой эфир

Таксист вернул деньги пенсионерке в Минске

28 ноября 2022 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Таксист не поддался на предложение телефонных аферистов и вернул деньги пенсионерке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таксист вернул деньги пенсионерке в Минске-1

В Минске 21-летний водитель получил заказ от девушки, которая попросила забрать у ее матери пакет с вещами. Молодой человек согласился подняться на этаж, где живет пенсионерка, взял вещи и повез по другому адресу.

Таксист вернул деньги пенсионерке в Минске-4

Андрей Фролов, первый заместитель начальника Ленинского РУВД Минска:
Когда таксист подъехал к месту назначения, с ним связались неизвестные и предложили сделку: он отправляет лежащие в пакете деньги на их карту, а себе берет процент за услугу, 200 долларов США. Водитель понял, что ему звонят телефонные аферисты, отказался выполнять их условия и вернул пенсионерке вещи и деньги. Сыщики Ленинского РУВД выяснили, что сумму (свыше 1,5 тысячи долларов и тысячи белорусских рублей) водителю такси передала 72-летняя минчанка, поверившая телефонным аферистам.

Лицо, добровольно отказавшееся от совершения преступления, не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

# Мошенничество # происшествия # Андрей Фролов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не справилась с управлением. Водитель микроавтобуса погибла в Стародорожском районе
26 ноября 2022 10:37

Не справилась с управлением. Водитель микроавтобуса погибла в Стародорожском районе

Выкупали «мёртвые души». В Лепельском районе вынесли приговор директору и бригадиру сельхозорганизации
25 ноября 2022 13:50

Выкупали «мёртвые души». В Лепельском районе вынесли приговор директору и бригадиру сельхозорганизации

Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша
25 ноября 2022 10:23

Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша