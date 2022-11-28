Таксист вернул деньги пенсионерке в Минске

Таксист не поддался на предложение телефонных аферистов и вернул деньги пенсионерке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 21-летний водитель получил заказ от девушки, которая попросила забрать у ее матери пакет с вещами. Молодой человек согласился подняться на этаж, где живет пенсионерка, взял вещи и повез по другому адресу.

Андрей Фролов, первый заместитель начальника Ленинского РУВД Минска:

Когда таксист подъехал к месту назначения, с ним связались неизвестные и предложили сделку: он отправляет лежащие в пакете деньги на их карту, а себе берет процент за услугу, 200 долларов США. Водитель понял, что ему звонят телефонные аферисты, отказался выполнять их условия и вернул пенсионерке вещи и деньги. Сыщики Ленинского РУВД выяснили, что сумму (свыше 1,5 тысячи долларов и тысячи белорусских рублей) водителю такси передала 72-летняя минчанка, поверившая телефонным аферистам.