Не справилась с управлением. Водитель микроавтобуса погибла в Стародорожском районе

Новости Беларуси. Трагедия на дороге. В Стародорожском районе погибла водитель микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. От полученных травм 53-летняя женщина скончалась на месте.