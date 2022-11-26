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Не справилась с управлением. Водитель микроавтобуса погибла в Стародорожском районе

26 ноября 2022 10:37
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Новости Беларуси. Трагедия на дороге. В Стародорожском районе погибла водитель микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не справилась с управлением. Водитель микроавтобуса погибла в Стародорожском районе-1

По предварительной информации, она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. От полученных травм 53-летняя женщина скончалась на месте.

Не справилась с управлением. Водитель микроавтобуса погибла в Стародорожском районе-4

Как сообщили в Госавтоинспекции, на ее автомобиле были установлены всесезонные шины, что могло стать причиной трагедии.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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