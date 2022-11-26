Не справилась с управлением. Водитель микроавтобуса погибла в Стародорожском районе

Новости Беларуси. Трагедия на дороге. В Стародорожском районе погибла водитель микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия на дороге. В Стародорожском районе погибла водитель микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. От полученных травм 53-летняя женщина скончалась на месте.
Как сообщили в Госавтоинспекции, на ее автомобиле были установлены всесезонные шины, что могло стать причиной трагедии.