В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей

Новости Беларуси. В Минске 6 октября около часа дня спасателям сообщили о застрявшем в траволаторе ТЦ ребёнке.
По сведениям Минского ГУМЧС, 5-летний мальчик засунул пальцы под резиновую накладку поручня движущейся бесступенчатой дорожки. Самостоятельно достать свои пальцы ребёнок не смог.
Прибывшие на вызов спасатели освободили пострадавшего при помощи гидравлического инструмента. С подозрением на перелом пальцев правой руки несовершеннолетний доставлен в медучреждение.
Осенью 2018 года в Светлогорске 5-летний мальчик просунул голову между металлическими перилами.
Обратно голова не пролазила, потребовалась помощь спасателей (здесь подробнее).