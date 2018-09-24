Прямой эфир

В Светлогорске голова 5-летнего мальчика застряла в металлических перилах

24 сентября 2018 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Светлогорске у мальчика застряла голова в металлических перилах.

По информации МЧС, инцидент произошел днем двадцать третьего сентября. Голова пятилетнего мальчика застряла в металлических перилах возле магазина.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Оказалось, что ребенок при посещении магазина просунул голову между перил. Голова застряла, и мальчик не мог самостоятельно ее вытащить.

При помощи ручного гидравлического инструмента мальчика освободили спасатели.

Ребенка отпустили домой, после того, как его осмотрели медики.

В конце августа под Гродно мальчик застрял в декоративном цветке на детской площадке (читать далее).

# Спасение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
23-летняя девушка ехала с большой скоростью по мокрому асфальту: в ДТП под Солигорском погибли три человека
24 сентября 2018 11:05

23-летняя девушка ехала с большой скоростью по мокрому асфальту: в ДТП под Солигорском погибли три человека

Столкновение Renault и УАЗ под Солигорском: погибли оба водителя и пассажирка
24 сентября 2018 08:31

Столкновение Renault и УАЗ под Солигорском: погибли оба водителя и пассажирка

В Минске автомобиль Dodge сбил пенсионерку насмерть
24 сентября 2018 08:14

В Минске автомобиль Dodge сбил пенсионерку насмерть