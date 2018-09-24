В Светлогорске голова 5-летнего мальчика застряла в металлических перилах

Новости Беларуси. В Светлогорске у мальчика застряла голова в металлических перилах.

По информации МЧС, инцидент произошел днем двадцать третьего сентября. Голова пятилетнего мальчика застряла в металлических перилах возле магазина.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Оказалось, что ребенок при посещении магазина просунул голову между перил. Голова застряла, и мальчик не мог самостоятельно ее вытащить.

При помощи ручного гидравлического инструмента мальчика освободили спасатели.

Ребенка отпустили домой, после того, как его осмотрели медики.