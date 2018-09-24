В Светлогорске голова 5-летнего мальчика застряла в металлических перилах

Новости Беларуси. В Светлогорске у мальчика застряла голова в металлических перилах.
По информации МЧС, инцидент произошел днем двадцать третьего сентября. Голова пятилетнего мальчика застряла в металлических перилах возле магазина.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Оказалось, что ребенок при посещении магазина просунул голову между перил. Голова застряла, и мальчик не мог самостоятельно ее вытащить.
При помощи ручного гидравлического инструмента мальчика освободили спасатели.
Ребенка отпустили домой, после того, как его осмотрели медики.
В конце августа под Гродно мальчик застрял в декоративном цветке на детской площадке (читать далее).