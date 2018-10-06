В Оршанском районе перевернулась Toyota с матерью и 7-летним ребёнком

Новости Беларуси. Днём 5 октября в Оршанском районе перевернулась машина, в которой ехали мать и её ребёнок.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Toyota ехала по трассе М8 в сторону Могилёва. В автомобиле в детском удерживающем кресле сидел 7-летний сын женщины-водителя.