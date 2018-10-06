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В Оршанском районе перевернулась Toyota с матерью и 7-летним ребёнком

06 октября 2018 11:59
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Новости Беларуси. Днём 5 октября в Оршанском районе перевернулась машина, в которой ехали мать и её ребёнок.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Toyota ехала по трассе М8 в сторону Могилёва. В автомобиле в детском удерживающем кресле сидел 7-летний сын женщины-водителя.  

В Оршанском районе перевернулась Toyota с матерью и 7-летним ребёнком-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Во время движения иномарку занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В аварии получила ушибы водитель, мальчик не пострадал.  

В Оршанском районе перевернулась Toyota с матерью и 7-летним ребёнком-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

По факту ДТП проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Верхнедвинском районе перевернулся Opel с беременной.  

Водитель потеряла ребёнка – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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