В Оршанском районе перевернулась Toyota с матерью и 7-летним ребёнком
Новости Беларуси. Днём 5 октября в Оршанском районе перевернулась машина, в которой ехали мать и её ребёнок.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Toyota ехала по трассе М8 в сторону Могилёва. В автомобиле в детском удерживающем кресле сидел 7-летний сын женщины-водителя.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Во время движения иномарку занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В аварии получила ушибы водитель, мальчик не пострадал.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
По факту ДТП проводится проверка.
Осенью 2018 года в Верхнедвинском районе перевернулся Opel с беременной.
Водитель потеряла ребёнка – подробнее здесь.