Прямой эфир

За незаконный въезд в Беларусь гражданина Польши приговорили к 6 месяцам колонии

06 октября 2018 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 4 октября судом Свислочского района вынесен приговор гражданину Польши, который незаконно пересёк границу Беларуси.  

Как сообщается на сайте Верховного суда, свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Тот факт, что обвиняемый нарушил закон, находясь в нетрезвом состоянии, был признан отягчающим ответственность фигуранта обстоятельством.  

Подсудимый признан виновным в намеренном противозаконном пересечении Государственной границы Республики Беларусь на автомобиле. Обвиняемый приговорён к полугоду колонии общего режима.  

Также мужчину будут принудительно лечить от алкогольной зависимости.  

Приговор ещё не вступил в законную силу.  

Весной 2018 года пьяный 45-летний гражданин Польши на Opel Zafira протаранил ворота и въехал в Беларусь. 

Нарушителя задержали в полукилометре от границы – подробности здесь.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Минском в аварии погиб 44-летний мужчина
05 октября 2018 23:57

Под Минском в аварии погиб 44-летний мужчина

В Могилёве на одном из предприятий рабочего ударило током. Мужчина погиб
05 октября 2018 14:38

В Могилёве на одном из предприятий рабочего ударило током. Мужчина погиб

На пешеходном переходе в Орше маршрутка насмерть сбила женщину
05 октября 2018 12:02

На пешеходном переходе в Орше маршрутка насмерть сбила женщину