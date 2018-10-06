За незаконный въезд в Беларусь гражданина Польши приговорили к 6 месяцам колонии

Новости Беларуси. 4 октября судом Свислочского района вынесен приговор гражданину Польши, который незаконно пересёк границу Беларуси.

Как сообщается на сайте Верховного суда, свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Тот факт, что обвиняемый нарушил закон, находясь в нетрезвом состоянии, был признан отягчающим ответственность фигуранта обстоятельством.

Подсудимый признан виновным в намеренном противозаконном пересечении Государственной границы Республики Беларусь на автомобиле. Обвиняемый приговорён к полугоду колонии общего режима.

Также мужчину будут принудительно лечить от алкогольной зависимости.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Весной 2018 года пьяный 45-летний гражданин Польши на Opel Zafira протаранил ворота и въехал в Беларусь.