В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал

Новости Беларуси. Вечером 5 октября на внутреннем кольце МКАД произошло тройное ДТП, в котором никто не пострадал.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, при перестроении Scania не пропустил Toyota, в результате чего произошло столкновение. От удара легковушку отбросило на Volkswagen, после чего Toyota врезалась в оградительный парапет.