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В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал

06 октября 2018 11:12
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Новости Беларуси. Вечером 5 октября на внутреннем кольце МКАД произошло тройное ДТП, в котором никто не пострадал.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, при перестроении Scania не пропустил Toyota, в результате чего произошло столкновение. От удара легковушку отбросило на Volkswagen, после чего Toyota врезалась в оградительный парапет.  

В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В ГАИ отметили, что в аварии пострадавших нет. Наибольшие механические повреждения получила Toyota.  

В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал-4

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Осенью 2018 года в Витебске пассажир Renault ехал снимать гипс, когда в его автомобиль врезалась Honda.  

После аварии медики наложили пострадавшему новый гипс – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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