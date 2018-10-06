В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал
Новости Беларуси. Вечером 5 октября на внутреннем кольце МКАД произошло тройное ДТП, в котором никто не пострадал.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, при перестроении Scania не пропустил Toyota, в результате чего произошло столкновение. От удара легковушку отбросило на Volkswagen, после чего Toyota врезалась в оградительный парапет.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
В ГАИ отметили, что в аварии пострадавших нет. Наибольшие механические повреждения получила Toyota.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Осенью 2018 года в Витебске пассажир Renault ехал снимать гипс, когда в его автомобиль врезалась Honda.
После аварии медики наложили пострадавшему новый гипс – подробнее здесь.