В Бресте задержали француза-нелегала. Парень утверждает, что не знал о существовании границы между ЕС и Беларусью

Новости Беларуси. На участке брестской пограничной группы задержан необычный нарушитель: 20-летний французский официант пытался нелегально пересечь государственную границу для того, что бы получить работу в одном из брестских ресторанов. О прелестях работы в городе над Бугом молодому человеку поведал «заочный» друг, с которым он переписывался в социальных сетях. Но наполеоновские планы француза рухнули. Сейчас выясняются его имя и мотивы поступка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизнь 20-летнего француза не заладилась: всего лишь за неделю он умудрился потерять работу официанта на родине и оказаться в изоляторе временного содержания Брестской погрангруппы. Несколько дней назад молодой человек поссорился со своим работодателем. Эмоции выплеснул в социальной сети: пообщался с бывшем коллегой, ныне жителем Бреста, который и рассказал о прелестях работы официантом в местных ресторанах. Вдохновленный француз тут же отправился в город над Бугом в поисках лучшей доли.

Француз-нелегал:

Кевин работает в Бресте, как и я - официантом. Он сказал, что в Бресте есть работа.

С собой в дальнюю дорогу захватил запас продуктов и немного денег. Мобильный не брал: со своим виртуальным другом, собирался встретиться полагаясь только на удачу - прогуливаясь по городу. До польского Тересполя француз добирался автостопом, дальше — пешком. Государственный рубеж перешел по обводному каналу острова Пограничный. Там его и задержали.

Илья Солодуха, начальник пограничной заставы «Брест» имени А.М. Кижеватова:

Гражданин Франции был задержан в 15 метрах о государственной границы на острове Пограничный. Пограничный наряд, увидев движение неизвестного на обводном канале, выдвинулись к сигнализационному комплексу, где и было произведено задержание данного гражданина.

Задержанием француз был искренне удивлен, он на полном серьезе уверяет: о существование границы между ЕС и Беларусью просто не знал. Весомость столь абсурдному объяснению придает лишь одна деталь: с собой месье вез белоснежную форму официанта, примерить которую теперь он сможет не скоро.

Екатерина Павлова, офицер пресс-службы Брестской пограничной группы:

В рамках производства по делу об административном правонарушении органами дознания проводится проверка пограничной группы. Направлен запрос для установления личности задержанного иностранного гражданина. В случае установления личности будет принято решение в соответствии с законодательством РБ. Статья 23.29 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде предупреждения с депортацией либо штраф до 50 базовых величин с депортацией или без нее.

Скромные познания в геополитике француза удивляют, но лишний раз доказывают: в поисках лучшей жизни человек не задумывается о преградах. На пути к Бресту, французский официант преодолел тысячи километров. И подобные случаи в практике брестских пограничников не редкость: каждый 10-й из задержанных нарушителей госграницы — гость из ЕС.