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В Бресте задержали француза-нелегала. Парень утверждает, что не знал о существовании границы между ЕС и Беларусью

03 сентября 2013 17:50
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Новости Беларуси. На участке брестской пограничной группы задержан необычный нарушитель: 20-летний французский официант пытался нелегально пересечь государственную границу для того, что бы получить работу в одном из брестских ресторанов. О прелестях работы в городе над Бугом молодому человеку поведал «заочный» друг, с которым он переписывался в социальных сетях. Но наполеоновские планы француза рухнули. Сейчас выясняются его имя и мотивы поступка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизнь 20-летнего француза не заладилась: всего лишь за неделю он умудрился потерять работу официанта  на родине и оказаться в изоляторе временного содержания Брестской погрангруппы. Несколько дней назад молодой человек поссорился со своим работодателем. Эмоции выплеснул в социальной сети: пообщался с бывшем коллегой, ныне жителем Бреста, который и рассказал  о прелестях работы официантом в местных ресторанах. Вдохновленный  француз тут же отправился в город над Бугом в поисках лучшей доли.     

Француз-нелегал:
Кевин работает в Бресте, как и я - официантом. Он сказал, что в Бресте есть работа.

С собой в дальнюю дорогу захватил запас продуктов и  немного денег. Мобильный не брал: со своим виртуальным  другом, собирался встретиться полагаясь только на удачу -  прогуливаясь по городу.   До  польского Тересполя француз добирался автостопом, дальше — пешком. Государственный рубеж  перешел по обводному каналу острова Пограничный. Там его и задержали.

Илья Солодуха, начальник пограничной заставы «Брест» имени А.М. Кижеватова:
Гражданин Франции был задержан в 15 метрах о государственной границы на острове Пограничный. Пограничный наряд, увидев движение неизвестного на обводном канале, выдвинулись к сигнализационному комплексу, где и было произведено задержание данного гражданина.

Задержанием француз был искренне удивлен, он на полном серьезе уверяет: о существование границы между ЕС и Беларусью просто не знал.  Весомость  столь абсурдному объяснению придает лишь одна деталь: с собой месье вез белоснежную форму официанта, примерить которую теперь он сможет не скоро.  

Екатерина Павлова, офицер пресс-службы Брестской пограничной группы:
В рамках производства по делу об административном правонарушении органами дознания проводится проверка пограничной группы. Направлен запрос для установления личности задержанного иностранного гражданина. В случае установления личности будет принято решение в соответствии с законодательством РБ. Статья 23.29 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде предупреждения с депортацией либо штраф до 50 базовых величин с депортацией или без нее.

Скромные познания в геополитике француза удивляют, но лишний раз доказывают: в поисках лучшей жизни человек не задумывается о преградах. На пути к Бресту, французский официант преодолел тысячи километров. И подобные случаи в практике брестских пограничников не редкость: каждый 10-й из задержанных нарушителей госграницы — гость из ЕС.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Екатерина Павлова # Илья Солодуха

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